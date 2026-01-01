Малена Замфирова и брат ѝ - бронзовият олимпийски медалист Тервел Замфиров, бяха специални гости в Министерския съвет във вторник.

"Чувствам се все по-добре и по-добре", сподели Малена пред NOVA. Тя се възстановява след тежкия инцидент на ски писта в Чехия. По думите на спортистката най-трудният момент за нея бил може би около седмица след инцидента. "Не ме оперираха веднага, тъй като имаше известна опасност за живота ми. Тази една седмица беше много тежка - лежах само на легло и това беше реално най-големият ми проблем - че не можех да се движа. Големият ми брат и баща ми са най-голямата ми подкрепа. Винаги са до мен", заяви сноубордистката.

Брат ѝ Тервел подчерта, че в живота има върхове и падения. "Когато застанахме пред вас преди Олимпиадата, отивахме усмихнати и щастливи да представяме България на най-големия спортен форум. Месец по-късно бях до нея в болницата. Не можех да повярвам как от най-високо паднахме до най-ниско. Сега съм благодарен, че виждаме промяна и че отново сме пред вас, вече в по-добро здраве", категоричен е той.

Анатолий Замфиров, който е баща на двамата спортисти и треньор по сноуборд, заяви: "Животът е като влакче на ужасите. Да, тя падна много ниско и сега се надяваме да се издигнем отново нагоре. Но травмите тепърва ще покажат дали ще има последици. Трудно е да кажа, че всичко това е за добро. Не мога да го кажа. Надяваме се просто всичко да мине гладко и да се върнем там, където бяхме", изрази надежда той. По думите му цялото семейство е преживяло травмата на Малена много тежко.

"Мисля, че ще мога да започна новия сноуборд сезон с брат ми - може би в Китай, може би на следващата Световна купа. Дотогава има време, ще се възстановя много и мисля, че няма да пропусна голяма част от сезона. Ще ми липсва миналото лято, което прекарах в кайтсърф и мотокрос. Сега ще бъде по-скоро рехабилитация и тренировки във фитнеса и залата, но ще мине", изрази надежда и Малена.