Висшият германски дипломат Борис Рюге ще е новият посланик на Берлин в Украйна, предаде ДПА, като отбеляза, че правителството е обявило назначения на нови посланици в още страни.

Кандидатурата на Рюге, експерт в областта на външната политика и въпросите по сигурността, бе издигната от германския външен министър Йохан Вадефул. В момента Рюге е помощник-генерален секретар на НАТО по политическите въпроси и политиката на сигурността в Брюксел.

Досегашният германски посланик в Киев Хайко Томс ще бъде преместен в Мадрид.

Преди да заеме поста в НАТО, Рюге е бил заместник-председател на Мюнхенската конференция по сигурността, шарже д'афер в САЩ и посланик в Саудитска Арабия.

Поста на Рюге в НАТО поема Кристиан Бук, който досега беше ръководител на политическия отдел за Близкия изток, Африка и Латинска Америка във външното министерство. Бук ще стане заместник-генерален секретар по операциите в Брюксел. На тази длъжност той ще използва опита си в кризисни и конфликтни региони, натрупан по време на работата му като комисар за Близкия изток, посланик в Триполи и ръководител на Центъра за реакция при кризи към министерството.

Берлин назначава редица опитни дипломати, включително в Абуджа в Нигерия, Астана в Казахстан, Банкок в Тайланд, Бейрут в Ливан, Будапеща в Унгария и Буенос Айрес в Аржентина, казаха представители на федералното правителство.

Преди няколко седмици депутатите се споразумяха за още нови назначения в Абу Даби (Обединените арабски емирства), Хага (Нидерландия), Претория (Южна Африка) и Рабат (Мароко). Предстоят да бъдат назначени нови представители в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в Париж и в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) във Виена.