Крал Чарлз III и Камила бяха посрещнати с четиристепенна вечеря в Белия дом по време на държавното си посещение в САЩ.

Менюто е подбрано лично от първата дама Мелания Тръмп и включва ястия с пресни продукти и изискани вкусове.

Вечерята започва с велуте от градински зеленчуци, описано като „копринена и ароматна“ супа, както и салата от палмови сърцевини с препечен шалот и микромента, съобщава списание „Пийпъл“.

Като второ ястие гостите опитват равиоли с рикота и смръчкули, приготвени с пресни подправки от кухненската градина на Белия дом и поднесени с лек пармезанов сос.

С чай, мед, краставички и целувки започна визитата на крал Чарлз Трети и Камила в САЩ (ВИДЕО/СНИМКИ)

Основното ястие е морски език „мьониер“, сервиран с див лук, снежен грах, картофи „паве“ и магданозено олио. Сред гостите в Източната зала са били и основателят на Amazon Джеф Безос и голфърът Рори Макилрой.

Десертът е шоколадово гато във формата на пчелен кошер, с крем от ванилия и бадемов пандишпан, поднесено със сладолед от крем фреш и мед от Белия дом.

Сред подбраните напитки са вина като Hopkins Riesling „Heritage“ 2024, Penner-Ash Pinot Noir „Willamette Valley“ 2022 и Newton Chardonnay „Unfiltered“ 2022.