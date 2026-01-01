Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с който за първи път се въвежда изрична уредба на правата на т.нар. „заподозрени“ лица – хора, срещу които има данни или съмнения за извършено престъпление, но все още не са привлечени като обвиняеми.

Целта на промените е пълно транспониране на европейски директиви, свързани с правото на информация, превод, правна помощ и защита в наказателното производство, както и съобразяване със съдебната практика на Съда на ЕС. Според мотивите, досегашната уредба не е достатъчна, тъй като е ограничена основно до случаите на задържане.

С новите текстове органите на разследването ще бъдат задължени да информират заподозрените за основните им права, включително правото на адвокат, правна помощ, мълчание, превод и информация за престъплението, по което се извършва проверка. При непълнолетни се предвижда и задължително уведомяване на родители или настойници.

Правата ще се прилагат при всички процесуални действия, включително разпознаване, обиск и претърсване. Предвижда се и прекратяване на разпит, ако свидетел започне да се самоуличава, като той ще трябва да бъде информиран за новите си процесуални права.

Промени са предвидени и за обвиняемите, включително допълнителна информация за мерките за неотклонение и правото на обжалване на задържането.

Законопроектът въвежда и изменения в специални закони, включително в МВР, ДАНС и митниците, с цел уеднаквяване на правата на задържаните лица. Предвижда се и нова отговорност при публични изявления на длъжностни лица, които нарушават презумпцията за невиновност.

Според правителството промените целят избягване на бъдещи санкции от ЕС и Европейския съд по правата на човека.