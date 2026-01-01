Украинските военноморски сили удариха санкциониран танкер на около 210 км югоизточно от руското черноморско пристанище Туапсе с военни дронове, съобщи Генералният щаб в социалните мрежи, цитиран от Ройтерс.

Плаващият под камерунски флаг кораб "Маркиз" не е бил натоварен по време на удара, при който е ударена кърмата на плавателния съд, се добавя в изявлението.

Корабът е санкциониран от Украйна, Великобритания, Европейския съюз, Швейцария, Нова Зеландия и Канада. Той е използван от Русия "незаконно за транспорт на петролни продукти", добави Генералният щаб.