Унищожиха невзривен корозирал боеприпас, наподобяващ танков снаряд в гориста местност в Кърджалийско, съобщиха от полицията.

Той е бил намерен на 28 април в землището на село Чомаково.

След подаден сигнал в полицейското управление мястото е отцепено от полицейски сили и е осигурена денонощна охрана на периметъра за сигурност.

След изпълнена процедура по уведомяване служители на Военно формирование от Хасково на място са обезопасили боеприпаса.