ГДБОП и ДАНС разкриха наркофабрика в галериите на бивша мина. Това съобщиха на брифинг за провежданата и към момента специализирана полицейска операция под надзора на Софийската градска прокуратура.

ГДБОП и ДАНС неутрализираха организирана престъпна група за пране на пари, разпространение на наркотици и държане на боеприпаси.

Досъдебното производство е започнато по неотложност, акцията е реализирана на 23 април 2026 г. след близо 4-месечна оперативна работа. Задържани са около 70 кг наркотични вещества, повече от 600 патрони и близо 600 000 евро в брой.

В хода на спецоперацията са задържани трима души – двама в София и един в Кюстендил

Една от изоставените мини в Осогово край Кюстендил, близо до границата със Северна Македония, е била превърната във фабрика за произвеждане на коноп. Мината се намира над град Кюстендил, село Гърляно - в мина „Осогово“. Става въпрос за над 20 галерии.

При проведените действия са претърсени 10 имота и превозни средства, като са открити и иззети:

- над 67 кг марихуана и хашиш;

- близо 600 000 евро в брой;

- над 600 боеприпаса за огнестрелно оръжие;

Образувано е досъдебно производство под надзора на Софийската градска прокуратура.

На двама от обвиняемите е наложена мярка за неотклонение задържане под стража, един е с домашен арест. Четвърти член на групата се издирва.

Привлечени като обвиняеми са четири лица за това, че в периода от февруари до април 2026 г. са се сговорили да държат с цел разпространение наркотични вещества и набавяне на имотна облага от незаконната дейност – престъпления по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 НК и чл. 321, ал. 6 НК. За деянието е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години.

Един от задържаните е обвинен и за държане на наркотични вещества – коноп и зелено прахообразно вещество със съдържание на активно вещество „THC“ с общо тегло 67 340 грама.

Друг член на групата е обвинен и за пране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително, след като в дома му при акцията са намерени банкноти на стойност 589 500 евро, за които е знаел към момента на получаването им, че са придобити чрез тежки умишлени престъпления – чл. 253, ал. 4, вр. ал. 3, т. 1. В дома му са намерени и 615 бр. боеприпаси за огнестрелни оръжия без разрешително - чл. 339, ал. 1 НК.

Разследването продължава.