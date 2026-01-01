Една година след като постави нов стандарт за кариерни и обществено значими събития у нас, форумът „България на пет океана“ на Bulgaria Wants You се завръща с второ издание. На 30 май (събота) столичният Интер Експо Център отново ще събере на едно място българи от страната и чужбина, водещи компании, визионери и лидери на общественото мнение, за да представи реалните възможности за изграждане на кариера и живот в България.

Още с първото си издание форумът демонстрира грандиозен успех, като привлече над 4500 посетители и близо 80 водещи компании от различни сектори. Двете специално изградени сцени и обширната експо зона превърнаха пространството от близо 4000 кв. м. в естествен център за диалог за бъдещето на България. Тази пролет форумът ще се завърне с още по-силна програма и впечатляващ списък от гост-лектори и панелисти.

На сцена „Успехи и уроци“ ще се разгърне поредица от вдъхновяващи разговори с едни от най-разпознаваемите и успешни българи от различни сфери. Дискусията „Артистите“ ще качи на сцената на „България на пет океана“ световноизвестната оперна прима и посланик на каузата на Bulgaria Wants You Соня Йончева и един от най-разпознаваемите изпълнители на съвременната българска музикална сцена – DARA, които ще разкажат за пътя към международното признание. Големите надежди на българския волейбол Симеон и Александър Николови ще споделят какви качества ги превърнаха в „Шампионите“, а „Кодът на успеха“ ще разкрие движещата сила зад триумфа на имотния предприемач Мартин Сребров, серийният предприемач Велизар Величков – Визо и „най-известният чистач на България“ Даниел Бачорски.

Събитието ще срещне посетителите с „Иноваторите“ Димитър Димитров, главен изпълнителен директор на втората българска компания еднорог у нас, и Цветан Алексиев, главен изпълнителен директор на водещата компания за софтуерни технологии. В разговора с „Чуждите наши“ ще участват инвеститорите и предприемачи Елвин Гури и Петър Шварц, както и Синиша Джукич, които ще дадат перспектива за България през погледа на международния бизнес и опита извън страната. „Визионерите“ на събитието са предприемачите, които задават стандартите в своите индустрии – Макс Баклаян и Иван Александров.

Паралелно със сцената „Успехи и уроци“, сцена „Лидери на промяната“ ще предложи задълбочени лекции и дискусии, насочени към ключови теми за развитието на обществото. В програмата на събитието са заложени две лекции за личностно развитие и шест панела с утвърдени експерти и професионалисти, които ще търсят отговори на въпроси, свързани с образованието, демографията, иновациите, медийната среда, дълголетието и други.

Дискусиите и панелите ще бъдат модерирани от основателите на Bulgaria Wants You – Иван Христов и Андрей Арнаудов, както и от водещата на сутрешния уикенд блок „Събуди се“ по NOVA Марина Цекова.

Мащабната експо зона отново ще бъде важна част от събитието, която предоставя възможност за директен контакт между посетителите и водещи работодатели от различни сектори. Така форумът не само вдъхновява, но и създава реални перспективи за кариерно развитие, нови партньорства и професионални контакти.

„България на пет океана“ все по-ясно се утвърждава като символ на възможностите у нас и мост между глобалния български талант и икономическата среда в страната. Очаква се тазгодишният форум да привлече още по-голям интерес както от страна на бизнеса, така и от хиляди българи, които търсят ново начало, развитие или следваща стъпка в професионалния си път.

Събитието е с вход свободен, след предварителна регистрация на bulgariawantsyou.com .

Медийни партньори на „България на пет океана“ са Нова Броудкастинг Груп и Дарик радио.