Компенсацията за консумация на небитовите потребители на електроенергия над 122.71 евро и старата граница от 240 лв. се променя от изчисляване на 6-месечна в ежемесечна база, това заяви министър Трайчо Трайков, като уточни, че Министерският съвет е приел негов доклад по повод кризата с цените на горивата.

"Това позволява по-добра възможност на компаниите да планират своите разходи и да не се презастраховат с вдигане на цените на стоки и услуги, така че потребителите да побучанат по-ниска и предвидима цена", посочи ресорният министър.

Междувременно със същия проект със специален текст е предвидено отваряне на данните на Фонда за сигурност на електроенергийната система. При спазване на чувствителна търговска тайна, когато има такава, вече да бъдат публични всички бенефициенти на тази система за компенсиране на разходите за високата електроенергия.