Мелания Тръмп беше оприличена на Джаки Кенеди заради „зашеметяващата“ си розова рокля без презрамки по време на държавната вечеря.

Първата дама изглеждаше елегантно и уверено, когато се появи на събитието заедно със съпруга си, в рамките на държавното посещение на крал Чарлз III и кралица Камила.

56-годишната Мелания носеше бледорозова копринена рокля без презрамки от Christian Dior Haute Couture, съчетана с почти бели велурени ръкавици Dior. Тя завърши визията си с копринени обувки в същия нюанс.

Първата дама заложи на характерния си грим, а косата ѝ – в меденоруси тонове – падаше свободно върху раменете ѝ.

От своя страна 79-годишният президент избра класически черен фрак за вечерята в Белия дом.

Наблюдатели бързо направиха паралел между визията на Мелания и тази на Жаклин Кенеди – съпругата на президента Джон Ф. Кенеди и първа дама на САЩ в периода 1961–1963 г.

В социалните мрежи потребители споделяха снимки на двете една до друга. „Мелания е прекрасна. Тази вечер излъчва стилa на Джаки“, написа един от тях. Други също похвалиха визията ѝ: „Нашата първа дама е върхът на елегантността и класата.“

Сред гостите на събитието бяха Иванка Тръмп, Ерик Тръмп и Тифани Тръмп, както и редица известни личности, включително Лорън Санчес, Джеф Безос, Тим Кук и Ралф Лорън.

По-рано през деня крал Чарлз III осъди опита за покушение срещу президента Тръмп в реч пред Конгреса. Британският монарх, който е първият член на кралското семейство от 35 години насам, изнесъл подобно обръщение, заяви, че случилото се е било насочено към „подкопаване на ръководството на нацията и разпалване на страх и раздор“.

Междувременно въоръженият мъж, идентифициран като Коул Томас Алън, беше обвинен в опит за убийство, след като в събота вечерта във Вашингтон проникна през охраната на Тайните служби, носейки пушка и ножове.

Преди вечерята президентът Тръмп и първата дама посрещнаха крал Чарлз III и кралица Камила с официална церемония. Британските монарси са на четиридневно държавно посещение в Съединените щати.