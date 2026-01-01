Официално започна подготовката за конкурса Царица Роза 2026 - едно от най-очакваните събития в културния календар на Казанлък, съобщиха от Общината.

Началото беше поставено с първа среща между кандидатките и кмета Галина Стоянова, с което стартира поредица от инициативи, обучения и репетиции.

Програмата включва разнообразни дейности, насочени към цялостната подготовка на участничките - професионален грим и фотосесии, тренировки, уроци по етикет и поведение, както и интензивни сценични репетиции.

Кандидатките ще имат възможност да се срещнат с утвърдени специалисти от различни сфери, които ще им помогнат да изградят увереност и сценично присъствие.

Част от инициативите включват и културни и обществени събития - посещения на музеи, засаждане на рози в парк „Розариум“, както и срещи с вдъхновяващи личности. Организаторите са подготвили и специални активности, които да запознаят участничките с традициите и значението на розата за региона.

Кулминацията на подготовката ще бъде на 15 май, когато ще се проведе финалният конкурс-спектакъл „Царица Роза 2026“. Очаква се събитието да поднесе на публиката и участничките много незабравими емоции.

Подготовката вече е в ход, а кандидатките са готови да се впуснат в едно вълнуващо преживяване, изпълнено с емоции, предизвикателства и нови възможности, а една от тях ще бъде бъдещата символична пазителка на Долината на розите.