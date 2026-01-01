Днес облачността ще е значителна, купеста и купесто-дъждовна и на много места от запад на изток ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици. В Югозападна България и западната половина на Горнотракийската низина количествата ще са значителни и ще има условия за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток, в Източна България - от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 20°, в югозападните райони - до 23°. През следващото денонощие синоптичната обстановка в страната ще бъде усложнена. Ще бъде облачно и с повсеместни валежи от дъжд и на места в Югозападна България, Рило-Родопската област и Предбалкана количествата ще са значителни. В планинските райони валежите ще са от сняг. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Затова за 30 април (четвъртък) НИМХ издава предупреждение за значителни валежи от дъжд в 18 области от страната. В областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, София област, Благоевград, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали предупреждението е от втора степен (оранжев код), като на места сумарните количества на валежите ще бъдат между 35 и 65 mm. В областите Кюстендил, Перник, София-град, Плевен, Габрово, В. Търново, Стара Загора и Хасково предупреждението е от първа степен (жълт код) със сумарни количества на валежите между 20 и 35 mm.

НИМХ

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи от сняг, под около 1700 метра – от дъжд. В района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив количествата ще са значителни и ще се образува снежна покривка. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток и с него ще нахлува студен въздух. До вечерта границата на снеговалежа ще се понижава до около 1000 метра надморска височина. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

По Черноморието ще бъде облачно и с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход, между 9° и 13°. Температурата на морската вода е 12°-13°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В петък (1 май) все още ще има значителна облачност и валежи, но по-слаби и на по-малко места. Вятърът ще остане от север, но ще отслабне. Студено за началото на май с минимални температури между 2° и 7° и максимални - между 10° и 15°.

В събота и неделя ще има по-значителни разкъсвания и временни намаления на облачността. Все още на отделни места, главно в планинските райони ще има и слаби превалявания от дъжд. Вятърът ще отслабне, в неделя в много райони и ще стихва. Минималните температури ще се понижат с още 2-3 градуса, а дневните слабо ще се повишат.

През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време. След обяд ще се развива купеста облачност, има малка вероятност за изолирани краткотрайни валежи. Ще бъде почти тихо. Температурите ще се повишат и в сряда минималните ще са между 5° и 10°, а максималните - между 20° и 25°.