Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристигна в Киев, за да отбележи Деня на Европа, посветен на мира и единството. Украйна символично отвръщаше на парада на Москва по случай Деня на победата, съобщи АФП.





Good to be back in Kyiv.



Where the values we hold dear are defended everyday.



So it is such a fitting place to celebrate the day of Europe.



I welcome President @ZelenskyyUa's decision to make 9 May Europe Day also here in Ukraine. pic.twitter.com/MEGOEfgyIq