Руският президент Владимир Путин и турският му колега Реджеп Тайип Ердоган обсъдиха американския план за прекратяването на войната в Украйна по време на телефонен разговор днес, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс. Турският държавен глава е предложил преговорите да се водят в Истанбул.

"Владимир Путин отбеляза, че тези предложения във версията, в която бяха разгледани, се придържат към дискусиите на руско-американската среща на върха в Аляска и по принцип могат да се използват като основа за окончателно мирно споразумение", съобщи Кремъл, визирайки срещата между Путин и американския президент Доналд Тръмп в Анкъридж, Аляска през август тази година.

Без сделка за мир в Украйна завърши срещата Тръмп-Путин

"Интересът на руската страна за политическо и дипломатическо разрешаване на украинската криза беше отново затвърден", се посочва още в съобщението на Кремъл.

Турският президент Ердоган от своя страна заяви пред Путин, че е готов да подкрепи мирния процес по всякакъв начин, като улесни директния контакт между Русия и Украйна за постигането на "справедлив и дълготраен мир", съобщи неговата канцелария. Той предложи Истанбул, където двете страни проведоха три кръга мирни преговори по-рано тази година, като място за мирните преговори.