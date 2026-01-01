Броят на случаите на менингит, разследвани от британските власти, нарасна до 27, съобщиха здравните власти, след безпрецедентна смъртоносна епидемия, съсредоточена в университет.

„Потвърдени са 15 лабораторно доказани случая, а 12 сигнала все още се разследват, с което общият брой достига 27“, заяви Британската агенция за здравна сигурност (UKHSA).

Двама души са починали, откакто епидемията излезе на бял свят през уикенда, съсредоточена в Университета на Кент в югоизточната част на Кентърбъри и в местен нощен клуб, популярен сред студентите.

Премиерът Киър Стармър призова спешно младите хора, посетили нощния клуб през уикенда на избухването на епидемията, да се явят. Той каза, че здравните експерти работят за идентифициране на близките контакти на заболелите, предаде АФП.

Говорейки в парламента 17 март, той призова „всеки, който е посещавал клуб Chemistry на 5, 6 или 7 март, да се яви, моля, за да получи антибиотици“.

Университетът стартира целева програма за ваксиниране срещу менингит тип Б – смъртоносен бактериален щам – за около 5000 студенти. Стотици студенти се наредиха на опашка в кампуса на 18 март, за да получат ваксината.

Броят на случаите, разследвани от британските власти, се е увеличил от 15 на 27 от 17 март насам, потвърдиха властите, на фона на опасенията, че болестта може да се разпространи, докато студентите се прибират у дома за великденските ваканции.

Френските власти също съобщиха за един случай на лице във Франция, което е посещавало Университета на Кент.

Здравните власти във Великобритания съобщиха, че са потвърдени случаи и сред ученици в четири училища в Кент, както и сред един студент във висше учебно заведение в Лондон.

Двата смъртни случая, свързани с тази епидемия, са на 18-годишна ученичка и 21-годишен студент от Университета на Кент.

Менингитът е потенциално смъртоносна инфекция, която може да доведе до сепсис, ако засегне защитните мембрани около мозъка и гръбначния мозък. Най-често се среща при малки деца, тийнейджъри и млади възрастни.

Първите симптоми на менингит включват главоболие, температура, сънливост и схванат врат – но тези симптоми се наблюдават и при други заболявания и могат да затруднят навременната диагноза.

Болестта може да прогресира бързо, като често се появява и обрив, и се разпространява чрез продължителен близък контакт, включително целувки или споделяне на електронни цигари или напитки.

Според UKHSA поне девет от потвърдените случаи са на менингококова инфекция от група Б. Този бактериален щам е по-рядък и по-смъртоносен от вирусния тип.

На лекарите в цялата страна е дадено указание да предписват антибиотици на всеки, който посети кабинета им и е бил в клуб Chemistry между 5 и 7 март, както и на студентите от Университета на Кент, „ако им е било препоръчано да се подложат на профилактично лечение“.