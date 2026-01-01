Експлозия в центъра на Кабул отне живота на най-малко 7 души и рани повече от дузина други, съобщи неправителствена организация, която управлява болница в афганистанската столица.

Журналист на АФП е видял екипи на спешните служби на мястото след взрива на улица, известна с търговците на цветя, в района Шахр-е-Нау.

Италианската неправителствена организация EMERGENCY съобщи, че намиращата се наблизо нейна болница е приела „седем души, които са били мъртви при пристигането“, като още 13 души са били настанени в хирургичното отделение.

„Сред ранените има четири жени и едно дете“, заяви Деян Панич, директор на организацията за страната.

Собственик на цветарски магазин, пожелал анонимност от съображения за сигурност, каза, че взривът е станал около 15:30 ч. (местно време) в другия край на улицата спрямо неговия обект.

Той заяви AFP, че е чул „силния звук“ на експлозията в оживения район.

„Това беше извънредна ситуация. Всеки се страхуваше за собствения си живот. Видях поне петима ранени“, каза собственикът на магазина.

Говорителят на полицията в Кабул Халид Задран заяви, че експлозията е станала „в хотел“, без да уточни причината.

В района има и множество ресторанти, като мястото е било отцепено от полицейски служители.

Двама китайски граждани са били тежко ранени при експлозията, съобщи китайската държавна информационна агенция Синхуа, като се позова на служител на ресторанта.

По данни на Синхуа афганистански охранител е загинал, а ресторантът е бил сериозно повреден.