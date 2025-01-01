Германски съд постанови, че 10 екоактивисти от организацията "Последно поколение" ще трябва да изплатят компенсации в размер на над 400 000 евро заради щети, причинени от акция, при която са блокирали летището в Хамбург, предаде радио "Дойчланд рундфунк".

Освен това те ще трябва да поемат разноските по делото, които възлизат на близо 700 000 евро.

Сумата, която активистите са осъдени да платят, покрива обезщетения на пътници, пропуснати печалби на авиокомпании и др.

На 13 юли 2023 г. екоактивистите успяват прескачат ограда на летището в Хамбург и четирима от тях се залепят на една от пистите. Според съобщения в някои медии заради действията им са били отменени 57 полета. В акцията са участвали четири жени и шестима мъже на възраст между 19 и 63 г.

Делото е заведено от авиокомпанията "Юроуингс" (Eurowings) от името на "Луфтханза груп" (Lufthansa Group).

Решението на Окръжния съд в Хамбург не е окончателно и може да бъде обжалвано.