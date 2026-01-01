Египетска археологическа мисия откри горната част на масивна древноегипетска статуя в Тел ал Фараун, област Шаркия, която хвърля нова светлина върху дворцовия и религиозен живот в източната част на делтата на Нил, обяви Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

Статуята, за която се смята, че изобразява Рамзес Втори (Велики), е с тегло между пет и шест тона и височина от приблизително 2,20 метра. Художествените и стилистичните характеристики предполагат, че фигурата е била част от триада - група от три статуи, често срещана в древноегипетските храмове.

Откритието е значимо не само заради мащаба си, но и заради информацията, която разкрива за повторната употреба на царски паметници, каза генералният секретар на Върховния съвет по антиките Хишам ал Лейти. Според първоначалните проучвания статуята може да не е произхождала от самия Тел ал Фараун, а да е била пренесена в древността от град Пер-Рамзес - столица по време на управлението на Рамзес Втори, до сегашното й място, известно в древността като Имет, за повторна употреба в религиозен комплекс. Преместването е доказателство за религиозната значимост на района през различни исторически периоди.

Откритието е поредната археологическа находка в Шаркия. През септември м.г. беше намерена каменна плоча с нова, пълна версия на Канопийския декерт от 283 г. пр.н.е. Указът е издаден в древния град Канопия, когато съвет от висши жреци се събира, за да почете и освети цар Птолемей Трети, съпругата му Береника Втора и дъщеря им.

„Заедно тези открития помагат да се промени разбирането за източната делта, не просто като периферен регион, но и като динамичен център на политическа, религиозна и културна дейност през цялата древна история на Египет“, отбеляза Ал Лейти.