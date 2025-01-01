Един от убитите при вчерашната атака срещу синагога в Манчестър е бил улучен неволно от полицай, докато служителите на реда са опитвали да обезвредят нападателя, който не е носел огнестрелно оръжие, съобщи в изявление днес британската полиция, цитирана от Ройтерс.

“Към момента смятаме, че заподозряният Джихад аш Шами не е носел огнестрелно оръжие и изстрелите са били произведени единствено от притежаващ пълномощия въоръжен полицейски служител", се каза в изявлението.

Полицията в Манчестър разкри името на нападателя - Джихад аш Шами, британец от сирийски произход

“От това следва изводът, който ще изисква и допълнителна криминалистична експертиза, че огнестрелната рана може за жалост да е причинена по трагичен и неволен начин от спешните действия на полицаите за пресичане на тази жестока атака“, гласи изявлението.

Полицията добави, че един от ранените при нападението, който в момента е в болница, също е получил огнестрелна рана. И двете лица, за които се смята, че са улучени от куршуми, са били зад вратите на синагогата, посочва Ройтерс.