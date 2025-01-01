Севернокорейският лидер Ким Чен-ун се завърна в Пхенян след посещение в Китай, съобщи севернокорейската държавна агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Поредица от снимки, публикувани от държавните медии, показаха не какво да е, а как лидерът на Северна Корея, придружаван от дъщеря си Ким Джу-е се завръща със специална влакова композиция обратно в страната.

Дъщеря му беше видяна да го придружава и когато Ким слезе от бронирания си влак при пристигането му в Китай във вторник, но остана извън светлината на прожекторите по време на визитата.

Коя е наследницата на Ким Чен-ун

Появата ѝ предизвика спекулации, че тя може да е определена от Ким за негов приемник, начело на управляваната от основаната от Ким Ир-сен семейна династия далекоизточна държава.

По-рано Ким Джу-е се е появявала заедно с баща си, за да наблюдава изпитания на балистични ракети.

Ким Чен-ун и китайският президент Си Цзинпин потвърдиха тесните връзки между двете държави по време на първата си двустранна среща от шест години насам, припомня Ройтерс.