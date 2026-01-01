Пътниците на борда на полет на Air Canada, който се сблъска с пожарна кола на оживеното летище Ла Гуардия в неделя вечер, благодариха на пилотите за „невероятните им рефлекси“, които според тях са спасили животи.

30-годишният пилот Антоан Форест и първият офицер Макензи Гюнтер загинаха при удара, а 41 души бяха откарани по спешност в местна болница с наранявания.

Ребека Ликуори заяви, че е „завинаги задължена“ на бързата реакция на пилотите, които са се опитали да спрат самолета.

„Чувствам, че пилотите ни спасиха живота“, каза тя пред CNN. „Те са причината да се прибера благополучно у дома при децата си и сърцето ми е със семействата им.“

Клеман Льолиевр, френски гражданин, също разказа пред The Canadian Press, че е усетил как пилотите натискат спирачките „изключително силно“, когато самолетът се е приземил около 23:45 ч. По думите му това вероятно е предотвратило още жертви.

„Не знам всички обстоятелства, но мисля, че ни спасиха живота – трябва да са имали невероятни рефлекси“, каза той.

Докато федералните следователи работят по установяване на причините за фаталния сблъсък, близки и приятели си спомнят за двамата пилоти като отдадени професионалисти. Федералният авиационен администратор Брайън Бедфорд заяви: „Това бяха двама млади мъже в началото на кариерата си. Абсолютна трагедия е, че преживяваме тази загуба.“

Антоан Форест родом от Кото-дю-Лак в Квебек, започва да лети още на 16 години. Неговата пралеля Жанет Гание разказва пред „Торонто Стар“, че още като ученик той е искал да усъвършенства английския си, за да подобри шансовете си за кариера като пилот. „Той постоянно учеше и летеше. Никога не спираше“, казва тя.

Кариерата му започва като помощник-инженер в Canadian Helicopters Limited, след което преминава през различни позиции в авиокомпании в Квебек. През 2022 г. става първи офицер в Jazz Aviation и лети за Air Canada Express от Монреал.

Приятелят му Александър Сирсе описва авиацията като „една от последните професии за истински авантюристи“ – нещо, което напълно подхождало на Форест.

„Това е огромна загуба за семейството и всички, които са го познавали или биха могли да го срещнат“, добавя той.

Междувременно Политехническият институт „Сенека“ съобщи, че Макензи Гюнтер е завършил с отличие през 2023 г. и бързо е започнал работа в Jazz Aviation.

„Той ще ни липсва много“, се казва в изявлението.

Записи от охранителни камери показват как самолетът Bombardier CRJ-900 каца в момента, когато пожарна кола пресича пистата. Самолетът се е движел с около 240 км/ч при проливен дъжд, а ударът е изхвърлил камиона по пистата.

Аудиозаписи от контрола на въздушното движение разкриват, че диспечерите са се опитвали да предупредят екипа на пожарната кола секунди преди сблъсъка.

„Камион едно, спри, спри, спри!“, се чува в записа.

Пожарната кола е имала разрешение да пресече пистата, за да реагира на друг инцидент – сигнал за странна миризма в друг самолет, от която екипажът се е почувствал зле.

На борда на самолета е имало 72 пътници и четирима членове на екипажа. Експерти посочват, че жертвите е можело да бъдат значително повече, ако ударът е засегнал резервоарите с гориво.

Снимки от мястото показват напълно унищожената пожарна кола и тежко повредения нос на самолета.