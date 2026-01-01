Самолет на Air Canada се е сблъскал с наземно превозно средство при кацане на летище Ла Гуардия в Ню Йорк в неделя вечерта, при което пилотът и вторият пилот са загинали, има и много ранени, пише Daily Mail.

Всички заминаващи полети на летище „Лагуардия" в Ню Йорк бяха спрени рано в понеделник, след като пожарникари се отзоваха на инцидент с участието на самолет и превозно средство на четвърта писта. Естеството на инцидента не беше уточнено от властите.

Американската федерална авиационна администрация издаде заповед за спиране на полетите, предупреждавайки, че има „висока" вероятност да я удължи. Нюйоркската служба за управление при извънредни ситуации призова хората да „очакват отменени полети, затваряния на пътища и задръствания" около летището в квартал Куинс и препоръча използването на алтернативни маршрути.

Самолетът Bombardier CRJ-900 е превозвал 76 пътници и екипаж по време на инцидента. Той се е сблъскал с превозното средство със скорост от около 39 км/ч, съобщи сайтът Флайтрадар24, който е регистрирал данните в 23:37 ч.

Снимки от мястото на инцидента показват как служители на полицията към пристанищните власти отстраняват предната част на самолета.

Наземното превозно средство на пристанищните власти е заснето след сблъсъка, обърнато настрани, докато множество екипи на спешна помощ са разположени на пистата.

Националният съвет за безопасност на транспорта започна разследване на сблъсъка.

„Лагуардия" вече беше изпитвало смущения заради лошо време, а пътниците чакаха по-дълго за контрол за сигурност заради прекъсване на федералното финансиране. АФП се е свързала с летището и с полицейския департамент на пристанищната администрация за коментар.

