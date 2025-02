Полет 1382 на United Airlines не е успял да излети от пистата на летище "Джордж Буш" в Хюстън, Тексас, тъй като малко преди излитането двигателят на самолета се е възпламенил, предаде агенция "Фокус", позовавайки се на "The New York Post".

Самолетът е прекъснал излитането поради докладван "проблем с двигателя", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ (FAA).

Членовете на екипажа и 104-те пътници е трябвало да се спуснат по аварийна пързалка и бързо да стигнат до пистата, където са били посрещнати от автобуси, които са ги върнали обратно в сградата на летището, добавят от FAA.

