Донор на сперма е бил носител на генетична мутация, която драстично повишава риска от рак, и е станал баща на най-малко 197 деца в цяла Европа, пише NOVA . Това разкрива мащабно разследване, цитирано от Би Би Си, което е проведено от 14 обществени медии, като част от мрежата за разследваща журналистика на Европейския съюз за радио и телевизия.

Семенната течност е от анонимен мъж, дарявал като студент през 2005 г. Спермата му е била използвана от жени в продължение на около 17 години. Той е бил здрав и е преминал прегледите за донори.

Въпреки това, ДНК в някои от неговите клетки е мутирала преди раждането му. Това е увредило гена TP53, който има ключова роля в предотвратяването на превръщането на клетките в ракови.

По-голямата част от тялото на донора не съдържа опасната форма на TP53, но до 20% от спермата му я съдържа. Въпреки това, всяко дете, заченато от засегнатата семенна течност, ще има мутацията във всяка клетка на тялото си.

Някои деца вече са починали и само малка част от тези, които наследяват мутацията, ще избегнат рака през живота си. Датската Европейска банка за сперма, която е продала семенната течност, заяви, че изразява „дълбокото си съчувствие” към засегнатите семейства и призна, че спермата е била използвана за зачеването на прекалено много бебета в някои страни.