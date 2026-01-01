Четирима души, включително 5-годишно дете, загинаха след руски удар с дронове в Източна Украйна, предаде АФП.

При атаката късно в четвъртък, 22 януари, в Донецка област, която е ключова цел за нахлуващата армия на Кремъл, бяха ранени още петима души и бяха разрушени два дома, съобщиха местните прокурори.

„32-годишен мъж и неговият 5-годишен син бяха убити, както и двама от техните съседи“, написаха прокурорите в Telegram.

Майката е оцеляла при атаката в село Черкаске, но е била ранена заедно с три тийнейджърки и 34-годишна жена.

Москва заяви, че е анексирала индустриалния регион в края на 2022 г., въпреки че няма пълен контрол над него.

Тя настоява украинските войски да напуснат Донецк като част от всяко мирно споразумение за прекратяване на пълномащабната инвазия, започната преди почти четири години.

Русия има де факто контрол върху части от региона и съседната Луганска област, след като преди повече от десетилетие застана с военната и политическата си тежест зад подкрепяните от Кремъл сепаратисти, които вдигнаха въстание.