Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че около 4000 сгради в Киев все още са без отопление и по-голямата част от столицата е без ток след руските удари по-рано тази седмица.

Русия е нанасяла удари по украинската енергийна инфраструктура през почти четиригодишната война, но Киев твърди, че тази зима е най-тежката досега, като стотици руски дронове и ракети са преодолели противовъздушната отбрана по време на особено силни студове.

„Към тази сутрин около 4000 сгради в Киев все още са без отопление, а почти 60% от столицата е без електроенергия“, заяви Зеленски, след като Русия нанесе удари по енергийната мрежа на Украйна.

Ситуацията остава трудна и в останалата част на страната, включително в регионите Суми, Чернигов, Днипро и Харков, добави той, цитиран от АФП.

Зеленски обяви „извънредно положение“ в енергийния сектор на страната миналата седмица, като училищата в Киев остават затворени, уличното осветление е намалено и около половин милион жители напускат столицата.

Повече от 1000 украинци са били хоспитализирани с измръзвания и хипотермия през последните 30 дни, съобщи министерството на здравеопазването, добавяйки, че ситуацията може да „стане опасна, ако температурите паднат или метеорологичните условия се влошат“.

Германия определи руските зимни въздушни удари срещу енергийната инфраструктура като „военни престъпления“.

Зеленски многократно критикува кметството на Киев, ръководено от Витали Кличко, бивш боксьор и политически съперник, за това, че не прави достатъчно, за да подпомогне възстановяването.

„Според докладите на градските власти, ресурсите са достатъчни, но е нужно време. Не съм съгласен с тази оценка – необходими са допълнителни мерки и допълнителни ресурси“, подчерта Зеленски.

Кличко посочи, че работниците от комуналните служби работят денонощно, за да възстановят отоплението, водоснабдяването и електроснабдяването, но че повтарящите се удари и студовете затрудняват работата им.

Той също така заяви, че ситуацията е „сложна, защото повечето от тези сгради се свързват за втори път след повреждането на критичната инфраструктура на 9 януари“.

Властите в Киев са поставили стотици палатки из целия град, където хората могат да се стоплят и да получат топла храна и напитки.