Руските сили поразиха критична инфраструктура в украинския град Харков, предаде Ройтерс, като се позова на местните власти.

"Врагът атакува критичен инфраструктурен обект с няколко ракети", написа в "Телеграм" кметът на Харков Игор Терехов. Той не оповести подробности за поразения обект.

Украйна в тежка енергийна криза: Резервите от гориво са за 20 дни

Късно снощи Одеса бе подложена на масирана въздушна атака. Председателят на Одеската градска военна администрация Сергий Лисак съобщи, че срещу града са били изпратени 20 дрона. По последни данни има щети по стратегическа инфраструктура.