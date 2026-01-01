Цените на петрола отбелязаха ръст след съобщенията, че три кораба са били атакувани в Ормузкия проток от ирански сили, съобщи Би Би Си.

Цената на сорта „Брент“ – световният бенчмарк за суров петрол – се движи около 103 долара за барел, докато цената на петрола, търгуван на американските пазари, премина над 94 долара.

Цените се покачиха, след като на 22 април президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви удължаване на примирието, за да даде на Иран повече време за сключване на споразумение.

Настоящият ръст в цените на петрола, който виждаме, е пряко следствие от ескалацията на напрежението около Ормузкия проток и иранските действия. Хронологията на събитията показва ясно въздействието на геополитическата нестабилност върху енергийните пазари. На 28 февруари ирански сили ефективно блокираха Ормузкия проток след началото на американски и израелски удари в региона, което доведе до значителни опасения за световните доставки на петрол. Впоследствие, иранската Революционна гвардия предприе действия, като спря два танкера с втечнен природен газ от Катар, допълнително ограничавайки корабоплаването през ключовия морски път.В отговор на тези действия и с цел деескалация, американският президент Доналд Тръмп отправи ясно предупреждение към Техеран, заплашвайки с "адски" удари, ако Ормузкият проток не бъде отворен отново. По-късно, американският флот отвори огън и пое контрол над ирански товарен кораб, опитал се да пробие наложената блокада на иранските пристанища, което още повече изостри напрежението. Като част от усилията за разрешаване на кризата, на 22 април президентът Тръмп обяви удължаване на примирието с Иран. Тази политическа стъпка беше предприета, за да се даде повече време за сключване на споразумение, което да гарантира безопасното и безпрепятствено преминаване през Ормузкия проток. Въпреки тези дипломатически маневри, последните съобщения за нови атаки срещу три кораба в протока от ирански сили пряко се отразяват на котировките, като цената на сорта "Брент" отново достига около 103 долара за барел, а американският суров петрол преминава над 94 долара. Това показва, че пазарът остава изключително чувствителен към всякакви сигнали за прекъсване на доставките.