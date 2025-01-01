Екстремни метеорологични условия, предизвикани от бурята „Клаудия“, отнеха живота на трима души и раниха десетки в Португалия, съобщиха днес властите, докато във Великобритания спасителните екипи организираха евакуации заради големи наводнения в Уелс и Англия, предаде Ройтерс.

Метеоролигичните условия в Португалия и части от съседна Испания от дни са екстремни заради бурята „Клаудия“, която достигна днес райони в Великобритания и Ирландия.

Спасителните екипи са намерили телата на възрастна двойка в наводнената им къща в португалския град Фернао Феро, в четвъртък. Предполага се, че загиналите не са успели да се евакуират на фона на покачването на водата през нощта.

Днес торнадо е ударило града Албуфейра в южната част на Португалия, съобщиха службите за спешна помощ. Кадри публикувани в интернет, показаха торнадото, което е повредило и унищожило каравани в къмпинг, където регионалният командир на гражданската защита Витор Ваз Пинто заяви, че 85-годишна британска жена е загинала. Също двадесет и осем души са били ранени в близък хотел, като са в болница с тежки наранявания, добави той.

В изявление днес португалският президент Марсело Ребело де Соуза изрази „солидарността си със семейството на жертвата, която е загинала“ в Албуфейра, и пожела бързо възстановяване на ранените.

Португалската метеорологична служба обяви в цялата най-южна част на Португалия, Алгарве, и районите Бежа и Сетубал предпоследното ниво на тревога - „кехлибарен код“.

Във Великобритания днес големи наводнения засегнаха град Монмът и околните райони в югоизточната част на Уелс. Пожарната и спасителната служба на Южен Уелс съобщи, че провежда спасителни операции, евакуации и проверки за благосъстоянието на хората.

„Бурята Клаудия причини значителни наводнения в части от Уелс през нощта, като те продължават да засягат домове, предприятия, транспортна и енергийна инфраструктура“, заяви говорител на уелското правителство. Аероснимки показаха широко разпространени наводнения в Монмът, като водата е заляла центъра на града и жилищните райони, след като близката река е преляла през нощта.

„Природни ресурси Уелс“ (Natural Resources Wales) е издал 28 предупреждения за наводнения от различна степен.

В Англия, според последната актуализация на Агенцията по околната среда, има общо 183 предупреждения за наводнен, 49 от които са активни.