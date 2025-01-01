Мащабно разследване на Националната агенция за борба с престъпността (NCA) разтърсва Великобритания.

„Операция „Дестабилизация“, която работи за разбиване на управлявана от Русия мрежа за пране на пари, направи открития с дългосрочни последици, особено за употребяващите кокаин. Миналата година NCA разкрила две мрежи, наречени TGR и Smart, които предлагат „пълен набор от услуги за пране на пари“ на наркотрафиканти, включително дилъри на кокаин, различни доставчици на огнестрелни оръжия и трафиканти на хора. Сделката е проста: мръсни пари за криптовалута.

От NCA са разкрили, че някой си Джордж Роси, който управлява TGR, е купил банка в Киргизстан, наречена Керемет, която е била в основата на тази операция за пране на пари. И това не е всичко: тя също така улеснява плащанията за руска държавна банка, наречена Промсвязбанк (PSB), описана от Министерството на финансите на САЩ като „център за избягване на санкции“, насочени срещу страната след нахлуването ѝ в Украйна. По този начин банка „Керемет“ е извършвала плащания към „руската военно-индустриална база “, с други думи, към оръжейните фабрики, които произвеждат оръжия, използвани във войната в Украйна. Според NCA всяка покупка на кокаин в страната финансира руската военна машина.

Тази престъпна мрежа може да се разпростре отвъд Ламанша, предвид огромния ѝ размер и организация. Само във Великобритания тя действа в поне 28 града и борави с милиарди евро, съобщава Би Би Си. За да я разбие напълно, NCA се е насочила и към куриерите, долната част на стълбицата, които превозват мръсните пари из страната. Парите, първоначално скрити в складове , след това се изнасят контрабандно в чужбина, за да бъдат изпрани, укрити в кутии с перилен препарат и бебешка формула.

В британските зони за обслужване на магистрали дори бяха поставени реклами – на английски, но и на руски – за да предупреждават куриерите, превозващи пари в брой, за рискуваните им присъди. Друго откритие на разследващите: мрежата Smart, ръководена от Екатерина Жданова , е предоставяла финансови услуги на шпионска мрежа, която е проследявала враговете на Русия в цяла Европа. Руският гражданин в момента е задържан във Франция в очакване на съдебен процес.