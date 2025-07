Пламъци са обхванали 41-метровата суперяхта Sea Lady II, докато е била закотвена на старото пристанище на Сен Тропе, популярно сред милиардери и туристи от цял свят.

Гъсти кълба черен дим са се издинали в лазурното небе. Силните пламъци бързо се разпространили към долната палуба, унищожавайки част от яхтата.

Около 30 пожарникари се борили с пламъците. Двама души - 24-годишен член на екипажа и 30-годишен мъж, са били леко обгазени от дима.

Oh my goodness! We just witnessed a luxury yacht Sea Lady II on fire in Port of Saint-Tropez. 😳 #sttropez #sainttropez pic.twitter.com/m9mW70E7G8