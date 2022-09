Крал Чарлз III бе посрещнат от хиляди поданици при пристигането му в Лондон. Автомобилът, в който пътуваше новият владетел спря пред вратите на Бъкингамския дворец, а кралят слезе при поданиците си.





Моментално от събралите се тълпи се надигнаха възгласи "Бог да пази Краля!" Чарлз прие съболезнования от хората за кончината на майка му. Той благодари на всички за посрещането и споделената скръб по загубата на покойната кралица Елизабет II.





Минути след това Чарлз и Камила влязоха в палата, вече като негови официални обитатели, предаде BBC.

Малко по-рано самолетът накацна в Лондон. Новияте призван да изпълняваслед смъртта на майка си,, която почина в четвъртък на 96-годишна възраст.

и се запъти към близкото летище, откъдето излетя към столицата. Новият владетел на Обединеното кралство бе придружаван от съпругата си Камила, вече кралица-консорт, съобщава BBC.

