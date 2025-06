Сватбеното "welcome party" на Лорън Санчес и Джеф Безос предизвика хаос из Венеция. Заради пристигането на редица знаменитости се наложи затваряне на канали и мостове. Недоволни имаше и сред местните, които така или иначе смятат Венеция за превърнала се в прекалено туристическа дестинация, и за туристите, чиито резервации за определени атракциони бяха отменени или отложени, а също, разбира се, и за местния бизнес, посочва DailyMail.

‘Astronaut’ Lauren Sanchez cannot keep her hands off her fiancée Jeff Bezos as she puts on an affectionate display for the cameras.



The pair, who were attending the AMFAR gala in France, are set to get married next month.



Bezos is worth $219.5 billion. pic.twitter.com/JxnytraS4W