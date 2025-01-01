Бившият министър-председател на Гърция Алексис Ципрас обяви, че подава оставка като депутат от лявата партия СИРИЗА, съобщи държавната телевизия ЕРТ.

В съобщението си, публикувано в платформата Екс, Ципрас уточнява, че напуска парламента, но не се оттегля от политиката.

Той е обявил решението си в писмо до председателя на гръцкия парламент Никитас Какламанис.

Ципрас обяснява напускането си с желанието си да се завърне към „обществена дейност“, далеч от постове и партийни механизми.

Той заявява, че не може и не желае да участва в един парламент, който, „оголен демократично, на отговорност само на мнозинството, не е в състояние да изпълни ролята, която му е дадена от Конституцията и която се изисква от гражданите“.

Телевизия Скай коментира, че оставката на Ципрас отваря пътя за евентуалното обявяване на нова политическа формация от бившия премиер, въпреки че в изявлението си той подчертава, че няма да стане противник на съпартийците си.

Ципрас беше премиер в периода 2015 – 2019 г. Мандатът му съвпадна с някои от най-тежките мерки за икономии, наложени заради финансовата криза в Гърция, а неуспехът му да предоговори в достатъчна степен условията, наложени от кредиторите на страната, както беше обещал, хвърлиха сянка върху харизмата му на водач на левицата. Той подаде оставка като лидер на СИРИЗА след провала на партията на парламентарните избори през 2023 г.

След това неговите публични изяви бяха сдържани, но в определени моменти той зае критична позиция към приемниците си начело на СИРИЗА, които не успяха да овладеят спада в подкрепата ѝ сред избирателите.

Мястото на Ципрас в парламента би трябвало да бъде заето от следващия кандидат в листата на СИРИЗА Теодорос Дрицас. Дрицас обаче премина в партията Нова левица, съставена от отцепници от СИРИЗА, така че ако Дрицас заеме депутатското място, бившата управляваща партия ще изгуби още един депутат.