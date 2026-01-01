Германските биатлонистки Янина Хетих-Валц и Ванеса Фойгт са имали здравословни проблеми по време на Олимпийските игри в Италия поради некачествена храна, съобщи "Билд". Твърди се, че натравянето е причинено от бургери, които спортистките са яли след индивидуалното състезание на 11 февруари.

„Предполагаме, че са яли нещо лошо. Беше само за една нощ. С Янина това се случи една нощ по-късно, така че тя не беше достатъчно подготвена за спринта. Но нашият медицински отдел, нашият лекар, е абсолютно сигурен, че не е нищо сериозно“, цитира "Билд" Феликс Битерлинг, спортен директор на Германската ски асоциация.

Лора Христова донесе втори медал за България от Зимната олимпиада

В индивидуалното състезание Фойгт завърши четвърта, а Хетих-Валц осма. В тази дисциплина българката Лора Христова спечели бронзов медал. Само няколко дни по-късно обаче последиците от хранителното отравяне започнаха да се отразяват на представянето на двете германки. Хетих-Валц беше принудена да се оттегли от спринтовата надпревара на 14 февруари. Фойгт стартира, но завърши едва 12-та.

Чешката биатлонистка Джесика Йислова се сблъска с подобен проблем - тя също се оттегли от спринта. Германският и чешкият национален отбор са настанени в един и същ хотел.

Германската делегация е довела със себе си в Италия личен готвач, който е отговорен за храната на спортистите. Това обаче не попречи на отбора да претърпи инцидент.