Българите Алберт Попов и Калин Златков отпаднаха в първия манш на слалома по ски алпийски дисциплини на Олимпиадата в Милано-Кортина. Състезанието на пистата "Стелвио" в Бормио премина при тежки условия със силен снеговалеж и намалена видимост. За слалома от Олимпиадата бяха заявени общо 96 състезатели.

28-годишният Попов стартира с номер 18. Той започна с изоставане от 0,73 стотни, но пропусна врата още преди средата на трасето. Златков се спусна с номер 40, но напусна надпреварата по същата причина на сходно място на пистата.

Лора Христова донесе втори медал за България от Зимната олимпиада

Редица фаворити в състезанието, включително Пако Раса, Лукас Пинейро Бротен и Мануел Фелер, също не завършиха. Само сред първите 27 спуснали се 10 отпаднаха поради невъзможност да завършат спускането си.

Алберт Попов има най-добро класиране на Зимните олимпийски игри в Пекин през 2022 г. с девето място в дисциплината.

25-годишният Златков пък направи олимпийския си дебют преди два дни с 37-о място в гигантския слалом.