Мрежите на „Дисни“ (Disney) спряха да излъчват платената телевизионна платформа на „Гугъл“ ЮТюб Ти Ви (YouTube TV), след като преговорите за постигане на лицензионно споразумение се провалиха, съобщиха представители на двете компании в отделни изявления, цитирани от Ройтерс и БТА.

Засегнатите мрежи на „Дисни“ включват ESPN, ABC, FX, Nat Geo, Nat Geo Wild, Channel, ABC News Live и други канали. Източник съобщи пред Ройтерс, че каналите на „Дисни“ са били премахнати от ЮТюб Ти Ви преди изтичането на договора.

ЮТюб Ти Ви, един от най-големите дистрибутори на платена телевизия в САЩ, е в серия от преговори тази година с фирми, заплашващи да изтеглят медийната си продукция от платформата. По-рано този месец компанията, след трудни преговори, сключи сделка с NBCUniversal, за да си осигури предавания на NBC като Sunday Night Football и America's Got Talent в ЮТюб Ти Ви. Платформата също сключи подобни сделки с Fox и Paramount по-рано тази година след трудни преговори по договора.

ЮТюб Ти Ви, която има над 10 милиона абонати, заяви, че предложените от „Дисни“ условия на офертата ще повишат цените за нейните абонати и ще облагодетелстват собствените телевизионни услуги на живо на „Дисни“, като Hulu + Live TV, докато „Дисни“ обвини ЮТюб Ти Ви, че не желае да плаща справедливи цени.

„Нашият договор с „Дисни“ достигна момент, когато трябва да бъде подновен и няма да се съгласим на условия, които поставят в неравностойно положение нашите клиенти, докато облагодетелстват телевизионните продукти на „Дисни““, заявиха от ЮТюб Ти Ви в публикация в платформата за социални медии „Екс“.

Говорител на „Дисни“ заяви, че компанията е ангажирана да работи за разрешаване на проблема възможно най-бързо. „С пазарна капитализация от 3 трилиона долара, „Гугъл“ използва положението си, за да елиминира конкуренцията и да подбива стандартните за индустрията условия, които успешно договорихме с всеки друг дистрибутор“, заяви говорителят на компанията в изявление, цитирано от Ройтерс.

ЮТюб Ти Ви ще предложи на своите абонати кредит от 20 щатски долара, ако мрежите на „Дисни“ останат недостъпни на платформата за продължителен период от време. Платформата за платена телевизия прекрати достъпа до испаноезичната мрежа Univision миналия месец след неуспешно предоговаряне, припомнят още от Ройтерс.