Беларус заяви днес, че ще депортира американски гражданин, който незаконно е проникнал на беларуска територия, предаде Асошиейтед прес.

Американецът е влязъл в Беларус с влак - той се е намирал в празен вагон на влакова композиция, пристигаща от Литва.

Беларуската митническа служба заяви, че 27-годишният американец е бил открит вчера при инспекция на влак в град Молодечно, намиращ се на 80 км северозападно от Минск.

