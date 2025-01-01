Проливни дъждове взеха най-малко 27 жертви в Мексико, а няколко души са в неизвестност. Валежите предизвикаха свлачища, нарушиха електроснабдяването в някои населени места и доведоха до преливане на реки, предаде Ройтерс.

Гражданската защита в щата Идалго докладва за 16 загинали и добави, че пострадали от бедствието са най-малко 1000 жилищни домове и стотици училища.

Губеранторът на щата Пуебла Алехандро Армента каза, че най-малко девет души са намерили смъртта си при свличане на земни маси, а петима са в неизвестност. Сведения за още две жертви постъпиха от щата Веракрус.

"Правим всичко възможно да подпомогнем населението, да отворим пътищата и да възстановим електроснабдяването", написа в Екс президентът Клаудия Шейнбаум. Тя сподели снимки на спасителни екипи, които са принудени да пренасят помощи от първа необходимост, газейки във вода до коленете по наводнените улици.

Министерството на отбраната обяви, че е задействало над 5400 военнослужещи, които да съдействат при наблюдението на обстановката, евакуациите и разчистването на пострадалите райони.

Междувременно бурите "Реймънд" и "Присила" връхлетяха полуостров Долна Калифорния и западното тихоокеанско крайбрежие на Мексико, донасяйки със себе си обилни валежи.