Атентаторът на Централната гара в Брюксел е мъртъв

Мъжът, който се опита да извърши терористичен акт накъсно снощи, е мъртъв, съобщи белгийската федерална прокуратура, цитирана от ТАСС."Можем да потвърдим, че заподозреният е бил смъртоносно ранен и е мъртъв", се казва в съобщението. Засега прокуратурата няма данни за самоличността му.По-рано оттам потвърдиха, чеМъжът е успял да взриви малко взривно устройство край билетните каси, когато разбрал, че военен патрул го е забелязал и се приближил към него. Патрулът веднага открил огън.

От новото съобщение следва, че. Други пострадали няма.От прокуратурата се затрудниха да потвърдят казаното от няколко свидетели, цитирани в медиите, че атентаторът, взривявайки устройството си, поставено на багажна количка. Добавиха, че евакуацията на хората от центъра на града е предпазна мярка във връзка с взрива на гарата.

