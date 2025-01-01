/ Getty

Лондонската полиция арестува шведската активистка Грета Тунберг по време на пропалестински протест.

„Грета Тунберг беше задържана по Закона за тероризма“, се казва в изявление на „Затворници за Палестина“, цитирано от АФП.

 

 

Тя и част от съратниците ѝ са задържани по обвинения, че подкрепят забранената група „Палестина Акшън“.

Тунберг е държала плакат с надпис „Подкрепям затворниците от „Палестина Акшън“. Противопоставям се на геноцида“, добавиха от организацията.

