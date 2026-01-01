В навечерието на Международния ден в памет на жертвите на Холокоста, отбелязван днес, по стените на заведение в близост до университета във Виена са се появили антисемитски надписи и свастики, съобщи полицията, цитирана от местни медии.

Заведението се намира в близост до помещенията на Еврейската студентска организация (ЕСО). Полицията разследва случая и съобщава, че е подадена жалба за увреждане на имущество и подбуждане към омраза. Информирана е и Държавната служба за защита на държавата и борба с екстремизма .

ЕСО изрази своето възмущение в публикация в "Инстаграм". Поради зачестилите напоследък антисемитски инциденти младежката организация не съобщава своя точен адрес. „Само преди няколко седмици беше намерена граната пред синагога във втори район на Виена, където също имаме офис“, написа студентската организация. „Няма да премълчаваме антисемитските прояви. Ще назоваваме тези инциденти и ще им се противопоставяме решително“, пише още ЕСО, цитирана от австрийското радио и телевизия.