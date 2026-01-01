/ Getty

Самолетоносачът USS Abraham Lincoln и три съпътстващи военни кораба са пристигнали в Близкия изток, което отново повишава вероятността президентът на САЩ Доналд Тръмп да реши да разпореди въздушни удари срещу Иран заради репресиите срещу протестиращи. Това съобщи .

Самолетоносачът, заедно с три разрушителя, „в момента е разположен в Близкия изток с цел насърчаване на регионалната сигурност и стабилност“, съобщи в понеделник в социалните мрежи Централното командване на САЩ.

Ударната група се намира в Индийския океан, уточни Централното командване.

Миналата седмица Тръмп заяви пред журналисти, че корабите са изпратени в региона „за всеки случай“. „Разполагаме с масивен флот, който се насочва в тази посока, и може би няма да се наложи да го използваме“, каза той.

По-рано Тръмп бе заплашил с военни действия, ако Иран извърши масови екзекуции на затворници или убие мирни демонстранти по време на репресиите срещу протестите, започнали в края на декември. По данни на активисти най-малко 5 973 души са били убити, а над 41 800 – задържани. Официалните ирански данни са значително по-ниски – 3 117 загинали.

Американският президент изглежда отстъпи от възможна ескалация, като заяви, че Иран е отменил смъртните присъди на 800 задържани протестиращи. Той не уточни източника на тази информация, която главният прокурор на Иран определи като „напълно невярна“.

Въпреки това изглежда, че Тръмп не изключва различни вариантии. В четвъртък на борда на Air Force One той заяви, че ако се стигне до военни действия, миналогодишните удари на САЩ по ирански ядрени обекти ще „изглеждат като дреболия“.

Самолетоносачът разполага с няколко авиационни ескадрили, включително изтребители F-35 Lightning II и F/A-18 Super Hornet. Разрушителите са оборудвани със стотици ракети, сред които десетки крилати ракети Tomahawk за удари по наземни цели.

Освен самолетоносача и неговото въоръжение, американските военни съобщиха, че в региона вече има и изтребители F-15E Strike Eagle на Военновъздушните сили на САЩ.

Анализатори, които следят данни за проследяване на полети, са забелязали и десетки американски военни транспортни самолети, насочващи се към региона.

Ситуацията напомня на ескалацията от миналата година, когато САЩ разположиха средства за противовъздушна отбрана, включително ракетна система Patriot, в очакване на ирански ответен удар след бомбардировките на три ключови ядрени обекта. Няколко дни след ударите Иран изстреля над дузина ракети по военновъздушната база "Ал Удейд".

