Самолетоносачът USS Abraham Lincoln и три съпътстващи военни кораба са пристигнали в Близкия изток, което отново повишава вероятността президентът на САЩ Доналд Тръмп да реши да разпореди въздушни удари срещу Иран заради репресиите срещу протестиращи. Това съобщи AП.

Самолетоносачът, заедно с три разрушителя, „в момента е разположен в Близкия изток с цел насърчаване на регионалната сигурност и стабилност“, съобщи в понеделник в социалните мрежи Централното командване на САЩ.

Ударната група се намира в Индийския океан, уточни Централното командване.

Миналата седмица Тръмп заяви пред журналисти, че корабите са изпратени в региона „за всеки случай“. „Разполагаме с масивен флот, който се насочва в тази посока, и може би няма да се наложи да го използваме“, каза той.

По-рано Тръмп бе заплашил с военни действия, ако Иран извърши масови екзекуции на затворници или убие мирни демонстранти по време на репресиите срещу протестите, започнали в края на декември. По данни на активисти най-малко 5 973 души са били убити, а над 41 800 – задържани. Официалните ирански данни са значително по-ниски – 3 117 загинали.

Американският президент изглежда отстъпи от възможна ескалация, като заяви, че Иран е отменил смъртните присъди на 800 задържани протестиращи. Той не уточни източника на тази информация, която главният прокурор на Иран определи като „напълно невярна“.

Сянката на войната: Готви ли Тръмп удар по Иран

Въпреки това изглежда, че Тръмп не изключва различни вариантии. В четвъртък на борда на Air Force One той заяви, че ако се стигне до военни действия, миналогодишните удари на САЩ по ирански ядрени обекти ще „изглеждат като дреболия“.

Самолетоносачът разполага с няколко авиационни ескадрили, включително изтребители F-35 Lightning II и F/A-18 Super Hornet. Разрушителите са оборудвани със стотици ракети, сред които десетки крилати ракети Tomahawk за удари по наземни цели.

Освен самолетоносача и неговото въоръжение, американските военни съобщиха, че в региона вече има и изтребители F-15E Strike Eagle на Военновъздушните сили на САЩ.

Анализатори, които следят данни за проследяване на полети, са забелязали и десетки американски военни транспортни самолети, насочващи се към региона.

Ситуацията напомня на ескалацията от миналата година, когато САЩ разположиха средства за противовъздушна отбрана, включително ракетна система Patriot, в очакване на ирански ответен удар след бомбардировките на три ключови ядрени обекта. Няколко дни след ударите Иран изстреля над дузина ракети по военновъздушната база "Ал Удейд".