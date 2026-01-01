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Боен хеликоптер Apache на американската армия се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа бяха спасени.

Това съобщава вестник „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на двама души, запознати с инцидента.

Все още не е ясно дали хеликоптерът Apache е бил свален от ирански огън, претърпял е механична повреда или има някакъв друг проблем.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че двамата пилоти на американски военен хеликоптер са невредими.

„Пилотите са добре, да. Няма пострадали“, каза Тръмп пред журналисти преди да отпътува от Ню Йорк, където присъства на мач от финалите на НБА.

„Утре ще публикуваме доклад по случая“, добави той, без да коментира какво е причинило инцидента.

Засега не е ясно дали хеликоптерът Apache е бил свален, е претърпял техническа повреда или е възникнал друг проблем, съобщи „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на двама източници, запознати със случая.

Американският президент посочи още, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха новата вълна от военни действия, която заплашваше да възобнови продължаващия от месеци конфликт. 

БГНЕС
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