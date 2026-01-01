Боен хеликоптер Apache на американската армия се разби близо до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа бяха спасени.
Това съобщава вестник „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на двама души, запознати с инцидента.
Все още не е ясно дали хеликоптерът Apache е бил свален от ирански огън, претърпял е механична повреда или има някакъв друг проблем.
Breaking news: A U.S. Army Apache helicopter went down near the Strait of Hormuz on Monday, and the two crew members were said to be safely rescued.https://t.co/FQAfhwtx5l— The New York Times (@nytimes) June 9, 2026
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че двамата пилоти на американски военен хеликоптер са невредими.
„Пилотите са добре, да. Няма пострадали“, каза Тръмп пред журналисти преди да отпътува от Ню Йорк, където присъства на мач от финалите на НБА.
„Утре ще публикуваме доклад по случая“, добави той, без да коментира какво е причинило инцидента.
US President Donald Trump confirms that a military helicopter went down near the Strait of Hormuz, saying the pilots are fine and no one was injured, adding that the administration would issue a report later today.#Trump pic.twitter.com/Jo1ItpcV5t— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) June 9, 2026
Засега не е ясно дали хеликоптерът Apache е бил свален, е претърпял техническа повреда или е възникнал друг проблем, съобщи „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на двама източници, запознати със случая.
🔴 Crew rescued after US Apache helicopter crashes near the Strait of Hormuz for the first time during the Iran-Israel conflict - report— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 9, 2026
👉 Read more on i24NEWS: https://t.co/NhKawbS1sR
Американският президент посочи още, че преговорите за мирно споразумение в Близкия изток са в заключителна фаза, след като Иран и Израел прекратиха новата вълна от военни действия, която заплашваше да възобнови продължаващия от месеци конфликт.