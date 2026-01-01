Американската биоложка Тоби Киърс получи наградата "Тайлър" за постижения в областта на околната среда, предаде АФП.

Отличието, наричано понякога "Нобелова награда за околната среда", е присъдено на Киърс за работата й по изучаването на гъбичните мрежи.

Под повърхността на горите, ливадите и земеделските стопанства по целия свят огромни гъбични мрежи образуват подземни системи за обмен, които пренасят хранителни вещества към корените на растенията и действат като важни климатични регулатори, като абсорбират 13 милиарда тона въглерод годишно.



Въпреки това, доскоро тези мрежи бяха до голяма степен подценявани и смятани просто за полезни спътници на растенията, а не за една от жизненоважните циркулационни системи на Земята.

Чрез картографиране на глобалното разпространение на микоризните гъби в атлас, публикуван миналата година, Тоби Киърс и нейните сътрудници допринасят за по-доброто разбиране на подземното биоразнообразие - знание, което може да насочи усилията за опазване на тези огромни резервоари на въглерод.

Микоризните гъби са полезни почвени гъби, които образуват симбиотична връзка с корените на растенията, подобрявайки усвояването на вода и хранителни вещества. Това води до по-здрава коренова система, по-добър растеж, по-обилен цъфтеж и повишена устойчивост към стрес, вредители и болести.

Растенията изпращат излишния си въглерод под земята, където микоризните гъби абсорбират 13,12 милиарда тона въглероден диоксид, което представлява около една трета от общите емисии от изкопаеми горива.



"Животът, какъвто го познаваме, съществува благодарение на гъбите", казва Тоби Киърс, обяснявайки, че предците на съвременните сухоземни растения под формата на водорасли не са имали сложни корени и че партньорството с гъбите им е позволило да колонизират сухоземната среда.