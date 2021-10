Алек Болдуин простреля смъртоносно жена на снимачната площадка

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Холивудската звездаслед катов щата Ню Мексико, съобщи Ройтерс.В Туитър актьорът съобщи, чев разследването на инцидента.Болдуин, съобщи шерифството на окръг Санта Фе. Трагичният инцидент стана при снимането край град Санта Фе на уестърна "". Болдуин е и продуцент на филма, в който играе.Пистолетът, с който е стрелял Болдуин на снимачната площадка, е, предаде Ройтерс, като се позовава на информация от вътрешно съобщение на регионалния клон на Международната асоциация на театралните работници, цитирана от "Варайъти" и "Индиуайър".поразявайки и операторката Халина Хъчинс, и режисьора Джоуъл Соуза", се посочва в съобщението.Хъчинс е транспортирана с хеликоптер до болницата на университета на Мексико, където е установена смъртта й. Режисьорът Соуза е ранен и бил откаран в болница, откъдето по-късно е изписан. Апред сградата на шерифската служба, съобщи местното издание "Санта Фе Ню Мексикан".и е израснала в съветска военна база до Северния полярен кръг.Работила е катов Европа, сочат данни на уебсайта й. Завършва Американския филмов институт през 2015 г. и е избрана за една отсред американските кинооператори през 2019 г.отнел живота на Халина Хъчинс, съпруга, майка и дълбоко ценена наша колежка", написа Болдуин в Туитър и допълни:Сърцето ми е разбито заради съпруга й, сина им и всички, които познаваха и обичаха Халина".на уестърна "Rust" и изпълняваосъдено за убийство по непредпазливост. От шерифската служба обявиха, че не са повдигнати обвинения и че разследването не е приключило.Актьорътноминиран е за награда "Оскар". Снимките на филма "Rust" са прекратени за неопределено време. Пътят към района на снимачната площадка бе затворен в петък и охранители връщаха хората.Инцидентъпо време на снимки. Презсин на легендарния Брус Лий,с реквизитен пистолет по време на снимките на филма "Гарванът" и почина на 28 г.