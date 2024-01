Първият филм на Уганда е сред номинираните за Оскар. В документалния филм Bobi Wine: The People's President, се разказва за поп звездата Боби Уайн, която се е изправила срещу дългогодишния президент на Уганда Йовери Мусевени, съобщи Voice of America (VOA).



С 13 номинации на тазгодишното издание на наградите Оскар води филмът "Опенхаймер". Следван е от "Poor Things" с 11 номинации, с които успя да изпревари "Killers of the Flower Moon" и "Barbie", които са с 10 и 8 номинации.



На 81 Мартин Скорсезе влезе в историята, като стана най-старият номиниран режисьор. Пол Джиамати грабна номинация за най-добър актьор за ролята си на бодлив учител в интернат в The Holdovers.



Силният образ на Килиън Мърфи като Робърт Опенхаймер в "Oppenheimer" на Кристофър Нолан също му спечели номинация.



Номинация има и за Брадли Купър, който се превръща в Леонард Бърнщайн във филма "Маестро".



За статуетка за най-добра актриса ще се борят Лили Гладстон, първият индианец, номиниран някога за ролята в Killers of the Flower Moon, Ема Стоун, номинирана за ролята си като детски герой в "Бедниците" и Анет Бенинг, номинирана за изпълнението си като състезателен плувец, противопоставяйки се на шансовете и времето в "Nyad".