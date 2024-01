The 2024 #Oscars nominees for best supporting actor:



Robert Downey Jr. #Oppenheimer

Robert De Niro #KillersOfTheFlowerMoon

Ryan Gosling #Barbie

Sterling K. Brown #AmericanFiction

Mark Ruffalo #PoorThings



