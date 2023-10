Мартин Скорсезе и Робърт де Ниро се, разкри легендарният режисьор за дългогодишното им приятелство.

80-годишният Скорсезе сподели как той и връстникът му Де Ниро наскоро са се. „Казах на партито за 80-ия му рожден ден, че си позволихме около 60 секунди в Кан“, каза Скорсезе, имайки предвид времето на дуото на филмовия фестивал в Кан през май, популяризирайки новия им филм Killers of the Flower Moon.

Robert De Niro & Martin Scorsese on the set of Taxi Driver (1976). pic.twitter.com/2x8pewLtBE