Талин заяви, че руски изтребител за кратко е нарушил въздушното пространство на НАТО над Балтийско море, след като естонските военноморски сили са се опитали да спрат свързан с Русия танкер, за който се смята, че е част от т.нар. "сенчест флот", предаде Ройтерс.

Русия оценява санкциите като злонамерен опит да се разбие икономиката ѝ и казва, че всички кораби са свободни да минават през Балтийско море и че е опасно да се предприемат каквито и да е опити за спирането им.

Естонските военноморски сили заявиха, че плаващият без флаг кораб "Ягуар", срещу който Великобритания миналата седмица наложи санкции, е игнорирал искането им да спре. "Русия изпрати изтребител, който да провери ситуацията. Този изтребител наруши въздушното пространство на НАТО в продължение на близо една минута", каза естонският външен министър Маргус Цахкна пред журналисти в Турция преди среща на външните министри на алианса. "Русия е готова да пази "сенчестия флот"… Ситуацията е изключително сериозна", добави Цахкна.

Западните страни казват, че Москва използва т.нар. "сенчест флот", който се състои от над 100 кораба, за да заобикаля санкциите срещу износа на руско гориво. Москва ежедневно изпраща милиони барели петрол и гориво в Китай и Индия.

❗️It is reported that the Estonian military made an attempt to arrest a JAGUAR tanker of Russia's shadow fleet that was on its way to a Russian port under the flag of Gabon.



A Russian Su-35 flew into the Estonian airspace to help the tanker out. Estonia accused Russia of… pic.twitter.com/ysslihSDIC